Хрущ Акилина Созонтовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
01.07.1875
Дочь: Хрущ Марфа Акимовна
Отец ребёнка: Хрущ Аким Павлович
Рождение ребёнка
17.09.1876
Дочь: Кривенко София Акимовна
Отец ребёнка: Хрущ Аким Павлович
Рождение ребёнка
24.07.1879
Дочь: Шило Анна Акимовна
Отец ребёнка: Хрущ Аким Павлович
Рождение ребёнка
10.06.1881
Дочь: Лигун Антонина Акимовна
Отец ребёнка: Хрущ Аким Павлович
Рождение ребёнка
28.03.1884
Дочь: Васильцова Мария Акимовна
Отец ребёнка: Хрущ Аким Павлович
Рождение ребёнка
26.06.1886
Сын: Хрущ Павел Акимович
Отец ребёнка: Хрущ Аким Павлович
Рождение ребёнка
13.10.1888
Дочь: Хрущ Параскева Акимовна
Отец ребёнка: Хрущ Аким Павлович
Рождение ребёнка
09.04.1890
Отец ребёнка: Хрущ Аким Павлович
Рождение ребёнка
10.09.1894
Дочь: Хрущ София Акимовна
Отец ребёнка: Хрущ Аким Павлович
Смерть
Неизвестно