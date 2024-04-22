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Хрущ Аким Павлович

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

10.09.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1851

Отец: Хрущ Павел Яковлевич

Мать: Хрущ Матрона Тимофеевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
01.07.1875

Дочь: Хрущ Марфа Акимовна

Мать ребёнка: Хрущ Акилина Созонтовна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
17.09.1876

Дочь: Кривенко София Акимовна

Мать ребёнка: Хрущ Акилина Созонтовна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
24.07.1879

Дочь: Шило Анна Акимовна

Мать ребёнка: Хрущ Акилина Созонтовна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
10.06.1881

Дочь: Лигун Антонина Акимовна

Мать ребёнка: Хрущ Акилина Созонтовна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
28.03.1884

Дочь: Васильцова Мария Акимовна

Мать ребёнка: Хрущ Акилина Созонтовна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
26.06.1886

Сын: Хрущ Павел Акимович

Мать ребёнка: Хрущ Акилина Созонтовна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
13.10.1888

Дочь: Хрущ Параскева Акимовна

Мать ребёнка: Хрущ Акилина Созонтовна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
09.04.1890

Сын: Хрущ Александр Акимович

Мать ребёнка: Хрущ Акилина Созонтовна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
10.09.1894

Дочь: Хрущ София Акимовна

Мать ребёнка: Хрущ Акилина Созонтовна

Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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