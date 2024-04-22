Хрущ Александр Акимович
Место рождения
Дата рождения09.04.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1890
Отец: Хрущ Аким Павлович
Мать: Хрущ Акилина Созонтовна
Рождение ребёнка
20.07.1916
Мать ребёнка: Артамонова Пелагея Зиновьевна
Рождение ребёнка
15.12.1917
Мать ребёнка: Артамонова Пелагея Зиновьевна
Рождение ребёнка
03.09.1919
Сын: Хрущ Андрей Александрович
Мать ребёнка: Артамонова Пелагея Зиновьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно