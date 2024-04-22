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Хрущ Александр Акимович

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

09.04.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1890

Отец: Хрущ Аким Павлович

Мать: Хрущ Акилина Созонтовна

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
10.02.1913

Жена: не указана

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.07.1916

Сын: Хрущ Илья Александрович

Мать ребёнка: Артамонова Пелагея Зиновьевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
15.12.1917

Сын: Хрущ Павел Александрович

Мать ребёнка: Артамонова Пелагея Зиновьевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
03.09.1919

Сын: Хрущ Андрей Александрович

Мать ребёнка: Артамонова Пелагея Зиновьевна

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артамонова Пелагея Зиновьевна

Смерть
Неизвестно
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