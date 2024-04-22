Хрущ (Пищик) Матрона Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения08.11.1816
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1816
Бракосочетание
23.03.1837
Муж: Хрущ Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
27.03.1838
Отец ребёнка: Хрущ Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
20.08.1839
Дочь: Хрущ Васса Павловна
Отец ребёнка: Хрущ Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
07.01.1842
Дочь: Хрущ Домникия Павловна
Отец ребёнка: Хрущ Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
26.06.1843
Дочь: Хрущ Марфа Павловна
Отец ребёнка: Хрущ Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
13.08.1844
Сын: Хрущ Максим Павлович
Отец ребёнка: Хрущ Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
10.10.1846
Сын: Хрущ Филипп Павлович
Отец ребёнка: Хрущ Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
10.09.1851
Сын: Хрущ Аким Павлович
Отец ребёнка: Хрущ Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
09.06.1853
Дочь: Хрущ Марфа Павловна
Отец ребёнка: Хрущ Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
04.07.1854
Сын: Хрущ Андрей Павлович
Отец ребёнка: Хрущ Павел Яковлевич