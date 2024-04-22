Хрущ (Пищик) Матрона Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрущ (Пищик) Матрона Тимофеевна

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

08.11.1816

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1816

Отец: Пищик Тимофей Корнильевич

Мать: Пищик Ефимия Григорьевна

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
23.03.1837

Муж: Хрущ Павел Яковлевич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
27.03.1838

Сын: Хрущ Гавриил Павлович

Отец ребёнка: Хрущ Павел Яковлевич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
20.08.1839

Дочь: Хрущ Васса Павловна

Отец ребёнка: Хрущ Павел Яковлевич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
07.01.1842

Дочь: Хрущ Домникия Павловна

Отец ребёнка: Хрущ Павел Яковлевич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
26.06.1843

Дочь: Хрущ Марфа Павловна

Отец ребёнка: Хрущ Павел Яковлевич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
13.08.1844

Сын: Хрущ Максим Павлович

Отец ребёнка: Хрущ Павел Яковлевич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
10.10.1846

Сын: Хрущ Филипп Павлович

Отец ребёнка: Хрущ Павел Яковлевич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
10.09.1851

Сын: Хрущ Аким Павлович

Отец ребёнка: Хрущ Павел Яковлевич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
09.06.1853

Дочь: Хрущ Марфа Павловна

Отец ребёнка: Хрущ Павел Яковлевич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
04.07.1854

Сын: Хрущ Андрей Павлович

Отец ребёнка: Хрущ Павел Яковлевич

Ивот, Сумська область
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