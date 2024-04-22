Хрущ Павел Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХрущ Павел Акимович

Хрущ Павел Акимович

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

26.06.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1886

Отец: Хрущ Аким Павлович

Мать: Хрущ Акилина Созонтовна

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
29.10.1906

Жена: Хрущ Дарья Ефимовна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Хрущ Иван Павлович

Мать ребёнка: Хрущ Дарья Ефимовна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Хрущ Евфросиния Павловна

Мать ребёнка: Хрущ Дарья Ефимовна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
14.11.1917

Сын: Хрущ Сергей Павлович

Мать ребёнка: Хрущ Дарья Ефимовна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
24.08.1919

Сын: Хрущ Николай Павлович

Мать ребёнка: Хрущ Дарья Ефимовна

Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close