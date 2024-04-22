Хрущ Павел Акимович
Место рождения
Дата рождения26.06.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1886
Отец: Хрущ Аким Павлович
Мать: Хрущ Акилина Созонтовна
Бракосочетание
29.10.1906
Жена: Хрущ Дарья Ефимовна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Хрущ Иван Павлович
Мать ребёнка: Хрущ Дарья Ефимовна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Хрущ Евфросиния Павловна
Мать ребёнка: Хрущ Дарья Ефимовна
Рождение ребёнка
14.11.1917
Сын: Хрущ Сергей Павлович
Мать ребёнка: Хрущ Дарья Ефимовна
Рождение ребёнка
24.08.1919
Мать ребёнка: Хрущ Дарья Ефимовна
Смерть
Неизвестно