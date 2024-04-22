Хрущ (Чепик) Дарья Ефимовна
Место рождения
Дата рождения18.03.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1889
Бракосочетание
29.10.1906
Муж: Хрущ Павел Акимович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Хрущ Иван Павлович
Отец ребёнка: Хрущ Павел Акимович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Хрущ Евфросиния Павловна
Отец ребёнка: Хрущ Павел Акимович
Рождение ребёнка
14.11.1917
Сын: Хрущ Сергей Павлович
Отец ребёнка: Хрущ Павел Акимович
Рождение ребёнка
24.08.1919
Отец ребёнка: Хрущ Павел Акимович
Смерть
Неизвестно