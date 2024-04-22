Хрущ (Чепик) Дарья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрущ (Чепик) Дарья Ефимовна

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

18.03.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1889

Отец: Чепик Ефимий Феодосиевич

Мать: Чепик Феодосия Максимовна

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
29.10.1906

Муж: Хрущ Павел Акимович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Хрущ Иван Павлович

Отец ребёнка: Хрущ Павел Акимович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Хрущ Евфросиния Павловна

Отец ребёнка: Хрущ Павел Акимович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
14.11.1917

Сын: Хрущ Сергей Павлович

Отец ребёнка: Хрущ Павел Акимович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
24.08.1919

Сын: Хрущ Николай Павлович

Отец ребёнка: Хрущ Павел Акимович

Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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