Чепик Ефимий Феодосиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепик Ефимий Феодосиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1889

Дочь: Хрущ Дарья Ефимовна

Мать ребёнка: Чепик Феодосия Максимовна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.04.1890

Сын: Чепик Георгий Ефимович

Мать ребёнка: Чепик Феодосия Максимовна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.10.1899

Дочь: Елена Ефимовна

Мать ребёнка: Чепик Феодосия Максимовна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.06.1901

Сын: Чепик Владимир Ефимович

Мать ребёнка: Чепик Феодосия Максимовна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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