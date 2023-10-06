Чепик Ефимий Феодосиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1889
Дочь: Хрущ Дарья Ефимовна
Мать ребёнка: Чепик Феодосия Максимовна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.04.1890
Мать ребёнка: Чепик Феодосия Максимовна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.10.1899
Дочь: Елена Ефимовна
Мать ребёнка: Чепик Феодосия Максимовна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.06.1901
Мать ребёнка: Чепик Феодосия Максимовна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно