Кривенко (Хрущ) София Акимовна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения17.09.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1876
Отец: Хрущ Аким Павлович
Мать: Хрущ Акилина Созонтовна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
21.01.1896
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.03.1897
Сын: Кривенко Александр Иванович
Отец ребёнка: Кривенко Иван Васильевич
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно