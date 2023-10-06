Кривенко (Хрущ) София Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривенко (Хрущ) София Акимовна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

17.09.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1876

Отец: Хрущ Аким Павлович

Мать: Хрущ Акилина Созонтовна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
21.01.1896

Муж: Кривенко Иван Васильевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.03.1897

Сын: Кривенко Александр Иванович

Отец ребёнка: Кривенко Иван Васильевич

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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