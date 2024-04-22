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Кривенко Иван Васильевич

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

1862

Дата смерти

22.12.1911

Пол

Мужской

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
23.04.1889

Жена: Кривенко Евдокия Васильевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.02.1890

Сын: Кривенко Федор Иванович

Мать ребёнка: Кривенко Евдокия Васильевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
14.08.1892

Дочь: Чечун Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Кривенко Евдокия Васильевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
15.04.1895

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Кривенко Евдокия Васильевна

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
21.01.1896

Жена: Кривенко София Акимовна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.03.1897

Сын: Кривенко Александр Иванович

Мать ребёнка: Кривенко София Акимовна

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
10.02.1899

Жена: Кривенко Мария Филипповна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
27.06.1900

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Кривенко Мария Филипповна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
11.08.1902

Дочь: Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Кривенко Мария Филипповна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
06.09.1904

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Кривенко Мария Филипповна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
12.11.1906

Сын: Кривенко Иван Иванович

Мать ребёнка: Кривенко Мария Филипповна

Ивот, Сумська область
Смерть
22.12.1911
Ивот, Сумська область
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