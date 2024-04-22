Кривенко Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смерти22.12.1911
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Бракосочетание
23.04.1889
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.02.1890
Мать ребёнка: Кривенко Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
14.08.1892
Дочь: Чечун Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Кривенко Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
15.04.1895
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Кривенко Евдокия Васильевна
Бракосочетание
21.01.1896
Жена: Кривенко София Акимовна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.03.1897
Сын: Кривенко Александр Иванович
Мать ребёнка: Кривенко София Акимовна
Бракосочетание
10.02.1899
Рождение ребёнка
27.06.1900
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Кривенко Мария Филипповна
Рождение ребёнка
11.08.1902
Дочь: Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Кривенко Мария Филипповна
Рождение ребёнка
06.09.1904
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Кривенко Мария Филипповна
Рождение ребёнка
12.11.1906
Мать ребёнка: Кривенко Мария Филипповна
Смерть
22.12.1911