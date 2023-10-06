Кривенко (Белявская) Мария Филипповна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения09.08.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1877
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
10.02.1899
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.06.1900
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Кривенко Иван Васильевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.08.1902
Дочь: Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Кривенко Иван Васильевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.09.1904
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Кривенко Иван Васильевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.11.1906
Отец ребёнка: Кривенко Иван Васильевич
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно