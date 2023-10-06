Кривенко (Белявская) Мария Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривенко (Белявская) Мария Филипповна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

09.08.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1877

Отец: Белявский Филипп Емельянович

Мать: Белявская Ульяна Давыдовна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
10.02.1899

Муж: Кривенко Иван Васильевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.06.1900

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Кривенко Иван Васильевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.08.1902

Дочь: Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Кривенко Иван Васильевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.09.1904

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Кривенко Иван Васильевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.11.1906

Сын: Кривенко Иван Иванович

Отец ребёнка: Кривенко Иван Васильевич

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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