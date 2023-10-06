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Белявская Ульяна Давыдовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1873

Сын: Белявский Тихон Филиппович

Отец ребёнка: Белявский Филипп Емельянович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
06.12.1875

Сын: Белявский Николай Филиппович

Отец ребёнка: Белявский Филипп Емельянович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
09.08.1877

Дочь: Кривенко (Белявская) Мария Филипповна

Отец ребёнка: Белявский Филипп Емельянович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
17.07.1880

Дочь: Белявская Марина Филипповна

Отец ребёнка: Белявский Филипп Емельянович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
25.08.1884

Сын: Белявский Адриан Филиппович

Отец ребёнка: Белявский Филипп Емельянович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
08.05.1887

Сын: Белявский Николай Филиппович

Отец ребёнка: Белявский Филипп Емельянович

Ивот, Сумська область

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