Белявская Ульяна Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1873
Сын: Белявский Тихон Филиппович
Отец ребёнка: Белявский Филипп Емельянович
Рождение ребёнка
06.12.1875
Сын: Белявский Николай Филиппович
Отец ребёнка: Белявский Филипп Емельянович
Рождение ребёнка
09.08.1877
Дочь: Кривенко (Белявская) Мария Филипповна
Отец ребёнка: Белявский Филипп Емельянович
Рождение ребёнка
17.07.1880
Дочь: Белявская Марина Филипповна
Отец ребёнка: Белявский Филипп Емельянович
Рождение ребёнка
25.08.1884
Сын: Белявский Адриан Филиппович
Отец ребёнка: Белявский Филипп Емельянович
Рождение ребёнка
08.05.1887
Сын: Белявский Николай Филиппович
Отец ребёнка: Белявский Филипп Емельянович