Белявский Тихон Филиппович
Место рождения
Дата рождения16.06.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1873
Бракосочетание
25.01.1898
Рождение ребёнка
26.08.1899
Сын: Белявский Андрей Тихонович
Мать ребёнка: Белявская Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
24.11.1902
Дочь: Белявская Екатерина Тихоновна
Мать ребёнка: Белявская Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
10.08.1904
Дочь: Белявская Васса Тихоновна
Мать ребёнка: Белявская Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
07.01.1907
Мать ребёнка: Белявская Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
10.02.1917
Сын: Белявский Алексей Тихонович
Мать ребёнка: Белявская Параскева Ивановна
Смерть
Неизвестно