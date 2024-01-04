Белявский Тихон Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белявский Тихон Филиппович

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

16.06.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1873

Отец: Белявский Филипп Емельянович

Мать: Белявская Ульяна Давыдовна

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
25.01.1898

Жена: Белявская Параскева Ивановна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
26.08.1899

Сын: Белявский Андрей Тихонович

Мать ребёнка: Белявская Параскева Ивановна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
24.11.1902

Дочь: Белявская Екатерина Тихоновна

Мать ребёнка: Белявская Параскева Ивановна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
10.08.1904

Дочь: Белявская Васса Тихоновна

Мать ребёнка: Белявская Параскева Ивановна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
07.01.1907

Сын: Белявский Иван Тихонович

Мать ребёнка: Белявская Параскева Ивановна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
10.02.1917

Сын: Белявский Алексей Тихонович

Мать ребёнка: Белявская Параскева Ивановна

Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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