Белявская (Петренко) Параскева Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.10.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1877
Бракосочетание
25.01.1898
Рождение ребёнка
26.08.1899
Сын: Белявский Андрей Тихонович
Отец ребёнка: Белявский Тихон Филиппович
Рождение ребёнка
24.11.1902
Дочь: Белявская Екатерина Тихоновна
Отец ребёнка: Белявский Тихон Филиппович
Рождение ребёнка
10.08.1904
Дочь: Белявская Васса Тихоновна
Отец ребёнка: Белявский Тихон Филиппович
Рождение ребёнка
07.01.1907
Отец ребёнка: Белявский Тихон Филиппович
Рождение ребёнка
10.02.1917
Сын: Белявский Алексей Тихонович
Отец ребёнка: Белявский Тихон Филиппович
Смерть
Неизвестно