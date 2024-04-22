Белявская (Петренко) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белявская (Петренко) Параскева Ивановна

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

14.10.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1877

Отец: Петренко Иван Иванович

Мать: Петренко Мотрона Гаврииловна

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
25.01.1898

Муж: Белявский Тихон Филиппович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
26.08.1899

Сын: Белявский Андрей Тихонович

Отец ребёнка: Белявский Тихон Филиппович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
24.11.1902

Дочь: Белявская Екатерина Тихоновна

Отец ребёнка: Белявский Тихон Филиппович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
10.08.1904

Дочь: Белявская Васса Тихоновна

Отец ребёнка: Белявский Тихон Филиппович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
07.01.1907

Сын: Белявский Иван Тихонович

Отец ребёнка: Белявский Тихон Филиппович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
10.02.1917

Сын: Белявский Алексей Тихонович

Отец ребёнка: Белявский Тихон Филиппович

Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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