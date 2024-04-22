Белявский Филипп Емельянович
Место рождения
Дата рождения11.10.1841
Дата смерти10.01.1912
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1841
Рождение ребёнка
16.06.1873
Сын: Белявский Тихон Филиппович
Мать ребёнка: Белявская Ульяна Давыдовна
Рождение ребёнка
06.12.1875
Сын: Белявский Николай Филиппович
Мать ребёнка: Белявская Ульяна Давыдовна
Рождение ребёнка
09.08.1877
Дочь: Кривенко Мария Филипповна
Мать ребёнка: Белявская Ульяна Давыдовна
Рождение ребёнка
17.07.1880
Дочь: Белявская Марина Филипповна
Мать ребёнка: Белявская Ульяна Давыдовна
Рождение ребёнка
25.08.1884
Сын: Белявский Адриан Филиппович
Мать ребёнка: Белявская Ульяна Давыдовна
Рождение ребёнка
08.05.1887
Сын: Белявский Николай Филиппович
Мать ребёнка: Белявская Ульяна Давыдовна
Смерть
10.01.1912