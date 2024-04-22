Белявский Филипп Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белявский Филипп Емельянович

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

11.10.1841

Дата смерти

10.01.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1841

Отец: Белявский Емельян Васильевич

Мать: Белявская Мария Яковлевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
16.06.1873

Сын: Белявский Тихон Филиппович

Мать ребёнка: Белявская Ульяна Давыдовна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
06.12.1875

Сын: Белявский Николай Филиппович

Мать ребёнка: Белявская Ульяна Давыдовна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
09.08.1877

Дочь: Кривенко Мария Филипповна

Мать ребёнка: Белявская Ульяна Давыдовна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
17.07.1880

Дочь: Белявская Марина Филипповна

Мать ребёнка: Белявская Ульяна Давыдовна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
25.08.1884

Сын: Белявский Адриан Филиппович

Мать ребёнка: Белявская Ульяна Давыдовна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
08.05.1887

Сын: Белявский Николай Филиппович

Мать ребёнка: Белявская Ульяна Давыдовна

Ивот, Сумська область
Смерть
10.01.1912
Ивот, Сумська область
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