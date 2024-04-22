Кривенко (Белявская) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривенко (Белявская) Евдокия Васильевна

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

25.02.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1873

Отец: Белявский Василий Карпович

Мать: Белявская Агрипина Никитична

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
23.04.1889

Муж: Кривенко Иван Васильевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.02.1890

Сын: Кривенко Федор Иванович

Отец ребёнка: Кривенко Иван Васильевич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
14.08.1892

Дочь: Чечун Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Кривенко Иван Васильевич

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
15.04.1895

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Кривенко Иван Васильевич

Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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