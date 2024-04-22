Кривенко (Белявская) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения25.02.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1873
Бракосочетание
23.04.1889
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.02.1890
Отец ребёнка: Кривенко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
14.08.1892
Дочь: Чечун Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Кривенко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
15.04.1895
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Кривенко Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно