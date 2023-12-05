Белявская (Пархоменок) Агрипина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белявская (Пархоменок) Агрипина Никитична

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

12.06.1853

Дата смерти

20.03.1914

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1853

Отец: Пархоменок Никита Дионисьевич

Мать: Пархоменок Дарья Ивановна

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
06.02.1872

Муж: Белявский Василий Карпович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
25.02.1873

Дочь: Кривенко (Белявская) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Белявский Василий Карпович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
03.08.1875

Дочь: Хильковская (Белявская) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Белявский Василий Карпович

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
30.12.1878

Дочь: Щербак (Белявская) Мелания Васильевна

Отец ребёнка: Белявский Василий Карпович

Ивот, Сумська область
Смерть
20.03.1914
Ивот, Сумська область

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