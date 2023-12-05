Белявская (Пархоменок) Агрипина Никитична
Место рождения
Дата рождения12.06.1853
Дата смерти20.03.1914
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1853
Бракосочетание
06.02.1872
Рождение ребёнка
25.02.1873
Дочь: Кривенко (Белявская) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Белявский Василий Карпович
Рождение ребёнка
03.08.1875
Дочь: Хильковская (Белявская) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Белявский Василий Карпович
Рождение ребёнка
30.12.1878
Дочь: Щербак (Белявская) Мелания Васильевна
Отец ребёнка: Белявский Василий Карпович
Смерть
20.03.1914