Щербак (Белявская) Мелания Васильевна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения30.12.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1878
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
21.04.1896
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.03.1897
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Щербак Степан Яковлевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.10.1899
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Щербак Степан Яковлевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.07.1902
Дочь: Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Щербак Степан Яковлевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.09.1906
Сын: Щербак Феоктист Степанович
Отец ребёнка: Щербак Степан Яковлевич
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно