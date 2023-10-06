Щербак (Белявская) Мелания Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербак (Белявская) Мелания Васильевна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

30.12.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1878

Отец: Белявский Василий Карпович

Мать: Белявская Агрипина Никитьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
21.04.1896

Муж: Щербак Степан Яковлевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.03.1897

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Щербак Степан Яковлевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.10.1899

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Щербак Степан Яковлевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.07.1902

Дочь: Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Щербак Степан Яковлевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.09.1906

Сын: Щербак Феоктист Степанович

Отец ребёнка: Щербак Степан Яковлевич

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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