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Белявский Василий Карпович

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

22.03.1853

Дата смерти

08.12.1885

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1853

Отец: Белявский Карп Максимович

Мать: Белявская Анна Иосифовна

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
06.02.1872

Жена: Белявская Агрипина Никитична

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
25.02.1873

Дочь: Кривенко Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Белявская Агрипина Никитична

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
03.08.1875

Дочь: Хильковская Мария Васильевна

Мать ребёнка: Белявская Агрипина Никитична

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
30.12.1878

Дочь: Щербак Мелания Васильевна

Мать ребёнка: Белявская Агрипина Никитична

Ивот, Сумська область
Смерть
08.12.1885
Ивот, Сумська область
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