Белявский Василий Карпович
Место рождения
Дата рождения22.03.1853
Дата смерти08.12.1885
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1853
Бракосочетание
06.02.1872
Рождение ребёнка
25.02.1873
Дочь: Кривенко Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Белявская Агрипина Никитична
Рождение ребёнка
03.08.1875
Дочь: Хильковская Мария Васильевна
Мать ребёнка: Белявская Агрипина Никитична
Рождение ребёнка
30.12.1878
Дочь: Щербак Мелания Васильевна
Мать ребёнка: Белявская Агрипина Никитична
Смерть
08.12.1885