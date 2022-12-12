Переседов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Переседов Липат
Мать: Переседова Акулина
Бракосочетание
08.11.1819
Жена: Переседова Дарья
Рождение ребёнка
1822
Сын: Переседов Дементий
Мать ребёнка: Переседова Дарья
Рождение ребёнка
02.08.1824
Дочь: Олимпиада
Мать ребёнка: Переседова Дарья
Рождение ребёнка
26.03.1827
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Переседова Дарья
Рождение ребёнка
13.07.1829
Сын: Переседов Андрей
Мать ребёнка: Переседова Дарья
Рождение ребёнка
13.02.1832
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Переседова Дарья
Рождение ребёнка
13.12.1834
Сын: Переседов Иван
Мать ребёнка: Переседова Дарья
Рождение ребёнка
13.09.1837
Сын: Переседов Сергей
Мать ребёнка: Переседова Дарья
Рождение ребёнка
06.05.1847
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Переседова Дарья
Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно