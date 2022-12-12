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Переседов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Переседов Липат

Мать: Переседова Акулина

Бракосочетание
08.11.1819

Жена: Переседова Дарья

Рождение ребёнка
1822

Сын: Переседов Дементий

Мать ребёнка: Переседова Дарья

Рождение ребёнка
02.08.1824

Дочь: Олимпиада

Мать ребёнка: Переседова Дарья

Рождение ребёнка
26.03.1827

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Переседова Дарья

Рождение ребёнка
13.07.1829

Сын: Переседов Андрей

Мать ребёнка: Переседова Дарья

Рождение ребёнка
13.02.1832

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Переседова Дарья

Рождение ребёнка
13.12.1834

Сын: Переседов Иван

Мать ребёнка: Переседова Дарья

Рождение ребёнка
13.09.1837

Сын: Переседов Сергей

Мать ребёнка: Переседова Дарья

Рождение ребёнка
06.05.1847

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Переседова Дарья

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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