(Переседова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Переседова) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1827

Отец: Переседов Иван

Мать: Переседова Дарья

Бракосочетание
01.11.1846

Муж: Шустиков Иван Артёмович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Шустиков Илья

Отец ребёнка: Шустиков Иван Артёмович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Шустиков Иван Артёмович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Шустиков Иван Артёмович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Шустиков Иван Артёмович

Смерть
Неизвестно
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