(Переседова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1827
Отец: Переседов Иван
Мать: Переседова Дарья
Бракосочетание
01.11.1846
Рождение ребёнка
1849
Сын: Шустиков Илья
Отец ребёнка: Шустиков Иван Артёмович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Шустиков Иван Артёмович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Шустиков Иван Артёмович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Шустиков Иван Артёмович
Смерть
Неизвестно