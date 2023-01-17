Переседова (Емелина?) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседова (Емелина?) Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Емельян

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1819

Муж: Переседов Иван

Рождение ребёнка
1822

Сын: Переседов Дементий

Отец ребёнка: Переседов Иван

Рождение ребёнка
02.08.1824

Дочь: Олимпиада

Отец ребёнка: Переседов Иван

Рождение ребёнка
26.03.1827

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Переседов Иван

Рождение ребёнка
13.07.1829

Сын: Переседов Андрей

Отец ребёнка: Переседов Иван

Рождение ребёнка
13.02.1832

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Переседов Иван

Рождение ребёнка
13.12.1834

Сын: Переседов Иван

Отец ребёнка: Переседов Иван

Рождение ребёнка
13.09.1837

Сын: Переседов Сергей

Отец ребёнка: Переседов Иван

Рождение ребёнка
06.05.1847

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Переседов Иван

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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