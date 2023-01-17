Переседова (Емелина?) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1799
Отец: Емельян
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1819
Муж: Переседов Иван
Рождение ребёнка
1822
Сын: Переседов Дементий
Отец ребёнка: Переседов Иван
Рождение ребёнка
02.08.1824
Дочь: Олимпиада
Отец ребёнка: Переседов Иван
Рождение ребёнка
26.03.1827
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Переседов Иван
Рождение ребёнка
13.07.1829
Сын: Переседов Андрей
Отец ребёнка: Переседов Иван
Рождение ребёнка
13.02.1832
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Переседов Иван
Рождение ребёнка
13.12.1834
Сын: Переседов Иван
Отец ребёнка: Переседов Иван
Рождение ребёнка
13.09.1837
Сын: Переседов Сергей
Отец ребёнка: Переседов Иван
Рождение ребёнка
06.05.1847
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Переседов Иван
Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно