Переседова Акулина
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1794
Сын: Переседов Нефёд
Отец ребёнка: Переседов Липат
Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1797
Сын: Переседов Денис
Отец ребёнка: Переседов Липат
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Переседов Иван
Отец ребёнка: Переседов Липат
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Кондрашова Анна
Отец ребёнка: Переседов Липат
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Переседов Липат
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Переседов Липат
Смерть
До 1850