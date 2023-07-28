Переседова Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседова Акулина

Место рождения

Орловка, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1781

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Ефим

Мать: не указана

Орловка, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Переседов Нефёд

Отец ребёнка: Переседов Липат

Зверево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Переседов Денис

Отец ребёнка: Переседов Липат

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Переседов Иван

Отец ребёнка: Переседов Липат

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Кондрашова Анна

Отец ребёнка: Переседов Липат

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Переседов Липат

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Переседов Липат

Смерть
До 1850