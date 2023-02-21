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Переседов Денис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Переседов Липат

Мать: Переседова Акулина

Рождение ребёнка
19.09.1816

Сын: Переседов Михаил

Мать ребёнка: Авдотья Фоминична

Рождение ребёнка
30.08.1818

Дочь: Васса

Мать ребёнка: Авдотья Фоминична

Рождение ребёнка
24.05.1820

Сын: Переседов Дмитрий

Мать ребёнка: Авдотья Фоминична

Рождение ребёнка
18.11.1821

Дочь: Феоктиста

Мать ребёнка: Авдотья Фоминична

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.08.1823

Сын: Переседов Елизар

Мать ребёнка: Авдотья Фоминична

Рождение ребёнка
1826

Сын: Переседов Василий

Мать ребёнка: Авдотья Фоминична

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Авдотья Фоминична

Рождение ребёнка
14.12.1828

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Авдотья Фоминична

Рождение ребёнка
17.07.1831

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Авдотья Фоминична

Рождение ребёнка
13.11.1833

Сын: Переседов Павел

Мать ребёнка: Авдотья Фоминична

Рождение ребёнка
17.03.1836

Сын: Переседов Капитон

Мать ребёнка: Авдотья Фоминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Фоминична

Смерть
Неизвестно
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