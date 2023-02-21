Переседов Денис
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Переседов Липат
Мать: Переседова Акулина
Рождение ребёнка
19.09.1816
Сын: Переседов Михаил
Мать ребёнка: Авдотья Фоминична
Рождение ребёнка
30.08.1818
Дочь: Васса
Мать ребёнка: Авдотья Фоминична
Рождение ребёнка
24.05.1820
Сын: Переседов Дмитрий
Мать ребёнка: Авдотья Фоминична
Рождение ребёнка
18.11.1821
Дочь: Феоктиста
Мать ребёнка: Авдотья Фоминична
Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.08.1823
Сын: Переседов Елизар
Мать ребёнка: Авдотья Фоминична
Рождение ребёнка
1826
Сын: Переседов Василий
Мать ребёнка: Авдотья Фоминична
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Авдотья Фоминична
Рождение ребёнка
14.12.1828
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Авдотья Фоминична
Рождение ребёнка
17.07.1831
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Авдотья Фоминична
Рождение ребёнка
13.11.1833
Сын: Переседов Павел
Мать ребёнка: Авдотья Фоминична
Рождение ребёнка
17.03.1836
Сын: Переседов Капитон
Мать ребёнка: Авдотья Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Фоминична
Смерть
Неизвестно