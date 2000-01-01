Переседов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседов Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1833

Отец: Переседов Денис

Мать: Авдотья Фоминична

Рождение ребёнка
1856

Сын: Переседов Парфён Панфил

Мать ребёнка: Переседова Анна Карповна

Рождение ребёнка
?.05.1857

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Переседова Анна Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переседова Анна Карповна

Смерть
Неизвестно
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