Переседов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1833
Отец: Переседов Денис
Мать: Авдотья Фоминична
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Переседова Анна Карповна
Рождение ребёнка
?.05.1857
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Переседова Анна Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Переседова Анна Карповна
Смерть
Неизвестно