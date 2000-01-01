Переседов Парфён Панфил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседов Парфён Панфил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

По 1911

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Переседов Павел

Мать: Переседова Анна Карповна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Переседов Артём

Мать ребёнка: Переседова Христинья Ильинична

Рождение ребёнка
1889

Дочь: ?

Мать ребёнка: Переседова Христинья Ильинична

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Москалёва Ольга

Мать ребёнка: Переседова Христинья Ильинична

Рождение ребёнка
24.01.1900

Сын: Переседов Пётр

Мать ребёнка: Переседова Христинья Ильинична

Смерть
По 1911
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