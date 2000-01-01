Переседов Парфён Панфил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиПо 1911
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Переседов Павел
Мать: Переседова Анна Карповна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Переседов Артём
Мать ребёнка: Переседова Христинья Ильинична
Рождение ребёнка
1889
Дочь: ?
Мать ребёнка: Переседова Христинья Ильинична
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Москалёва Ольга
Мать ребёнка: Переседова Христинья Ильинична
Рождение ребёнка
24.01.1900
Сын: Переседов Пётр
Мать ребёнка: Переседова Христинья Ильинична
Смерть
По 1911