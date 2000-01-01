Переседов Артём — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседов Артём

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Переседов Парфён Панфил

Мать: Переседова Христинья Ильинична

Рождение ребёнка
Около ?.12.1910

Сын: Переседов Иван

Мать ребёнка: Переседова Ефимия Васильевна

Рождение ребёнка
11.04.1912

Сын: Переседов Иван

Мать ребёнка: Переседова Ефимия Васильевна

Рождение ребёнка
16.05.1915

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Переседова Ефимия Васильевна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Переседов Сергей

Мать ребёнка: Переседова Ефимия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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