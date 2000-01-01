Переседов Артём
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Рождение ребёнка
Около ?.12.1910
Сын: Переседов Иван
Мать ребёнка: Переседова Ефимия Васильевна
Рождение ребёнка
11.04.1912
Сын: Переседов Иван
Мать ребёнка: Переседова Ефимия Васильевна
Рождение ребёнка
16.05.1915
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Переседова Ефимия Васильевна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Переседов Сергей
Мать ребёнка: Переседова Ефимия Васильевна
Смерть
Неизвестно