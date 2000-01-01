Переседова (Савосина?) Ефимия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.12.1910
Сын: Переседов Иван
Отец ребёнка: Переседов Артём
Рождение ребёнка
11.04.1912
Сын: Переседов Иван
Отец ребёнка: Переседов Артём
Рождение ребёнка
16.05.1915
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Переседов Артём
Рождение ребёнка
1919
Сын: Переседов Сергей
Отец ребёнка: Переседов Артём
Смерть
Неизвестно