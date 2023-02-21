Кондрашова (Переседова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова (Переседова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Переседов Липат

Мать: Переседова Акулина

Бракосочетание
21.11.1823

Муж: Кондрашов Емельян

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.10.1827

Сын: Кондрашов Артём

Отец ребёнка: Кондрашов Емельян

Рождение ребёнка
13.08.1830

Сын: Кондрашов Василий

Отец ребёнка: Кондрашов Емельян

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.11.1832

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Кондрашов Емельян

Рождение ребёнка
27.12.1834

Сын: Кондрашов Ефим

Отец ребёнка: Кондрашов Емельян

Рождение ребёнка
13.04.1837

Сын: Кондрашов Аристарх

Отец ребёнка: Кондрашов Емельян

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Котова Устинья

Отец ребёнка: Кондрашов Емельян

Рождение ребёнка
28.06.1842

Сын: Кондрашов Пётр

Отец ребёнка: Кондрашов Емельян

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Кондрашов Емельян

Смерть
Неизвестно
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