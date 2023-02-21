Кондрашова (Переседова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Переседов Липат
Мать: Переседова Акулина
Бракосочетание
21.11.1823
Муж: Кондрашов Емельян
Рождение ребёнка
14.10.1827
Сын: Кондрашов Артём
Отец ребёнка: Кондрашов Емельян
Рождение ребёнка
13.08.1830
Сын: Кондрашов Василий
Отец ребёнка: Кондрашов Емельян
Рождение ребёнка
28.11.1832
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Кондрашов Емельян
Рождение ребёнка
27.12.1834
Сын: Кондрашов Ефим
Отец ребёнка: Кондрашов Емельян
Рождение ребёнка
13.04.1837
Сын: Кондрашов Аристарх
Отец ребёнка: Кондрашов Емельян
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Котова Устинья
Отец ребёнка: Кондрашов Емельян
Рождение ребёнка
28.06.1842
Сын: Кондрашов Пётр
Отец ребёнка: Кондрашов Емельян
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Кондрашов Емельян
Смерть
Неизвестно