Кондрашов Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1834
Дата смерти03.02.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1834
Отец: Кондрашов Емельян
Мать: Кондрашова Анна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Кондрашов Егор
Мать ребёнка: Кондрашова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашов Степан
Мать ребёнка: Кондрашова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондрашов Георгий
Мать ребёнка: Кондрашова ?
Смерть
03.02.1915