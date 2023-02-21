Кондрашов Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашов Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1834

Дата смерти

03.02.1915

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1834

Отец: Кондрашов Емельян

Мать: Кондрашова Анна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Кондрашов Егор

Мать ребёнка: Кондрашова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашов Степан

Мать ребёнка: Кондрашова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондрашов Георгий

Мать ребёнка: Кондрашова ?

Смерть
03.02.1915
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