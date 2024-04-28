Рубцов Василий Дорофеевич
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиДо 1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Рубцов Дорофей Павлович
Мать: Рубцова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Рубцова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Рубцова Афанасия Тарасовна
Рождение ребёнка
С 1796 по 1803
Сын: Рубцов Спиридон Васильевич
Мать ребёнка: Рубцова Афанасия Тарасовна
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Рубцова Афанасия Тарасовна
Рождение ребёнка
1806
Рождение ребёнка
1809
Сын: Рубцов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Рубцова Афанасия Тарасовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1838