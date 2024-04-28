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Рубцов Василий Дорофеевич

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

До 1838

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Рубцов Дорофей Павлович

Мать: Рубцова Анна Васильевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Рубцова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Рубцова Афанасия Тарасовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
С 1796 по 1803

Сын: Рубцов Спиридон Васильевич

Мать ребёнка: Рубцова Афанасия Тарасовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Рубцов Титов Васильевич

Мать ребёнка: Рубцова Афанасия Тарасовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Рубцов Ларион Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Рубцов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Рубцова Афанасия Тарасовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубцова Афанасия Тарасовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
До 1838
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
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