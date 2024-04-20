Рубцова (Нагибина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубцова (Нагибина) Анна Васильевна

Место рождения

Старо-Шарапская, Ординская волость, Барнаульский уезд

Дата рождения

1744

Дата смерти

19.02.1807

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Старо-Шарапская, Ординская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
1765

Сын: Рубцов Василий Дорофеевич

Отец ребёнка: Рубцов Дорофей Павлович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Рубцов Иван Дорофеевич

Отец ребёнка: Рубцов Дорофей Павлович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Рубцов Кузьма Дорофеевич

Отец ребёнка: Рубцов Дорофей Павлович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Рубцова Лукерья Дорофеевна

Отец ребёнка: Рубцов Дорофей Павлович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Рубцов Парфен Дорофеевич

Отец ребёнка: Рубцов Дорофей Павлович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубцов Дорофей Павлович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
19.02.1807
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
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