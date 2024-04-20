Рубцова (Нагибина) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смерти19.02.1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Рождение ребёнка
1765
Сын: Рубцов Василий Дорофеевич
Отец ребёнка: Рубцов Дорофей Павлович
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Рубцов Дорофей Павлович
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Рубцов Дорофей Павлович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Рубцова Лукерья Дорофеевна
Отец ребёнка: Рубцов Дорофей Павлович
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Рубцов Дорофей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.02.1807