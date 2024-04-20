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Рубцов Кузьма Дорофеевич

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

После 1838

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Рубцов Дорофей Павлович

Мать: Рубцова Анна Васильевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Рубцов Яков Кузьмич

Мать ребёнка: Рубцова Аграфина Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Рубцова Ирина Кузьминовна

Мать ребёнка: Рубцова Аграфина Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Рубцова Татьяна Кузминовна

Мать ребёнка: Рубцова Аграфина Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.12.1808

Дочь: Рубцова Агафия Кузминовна

Мать ребёнка: Рубцова Аграфина Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубцова Аграфина Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
После 1838
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
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