Рубцов Кузьма Дорофеевич
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиПосле 1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Рубцов Дорофей Павлович
Мать: Рубцова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Рубцов Яков Кузьмич
Мать ребёнка: Рубцова Аграфина Ивановна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Рубцова Ирина Кузьминовна
Мать ребёнка: Рубцова Аграфина Ивановна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Рубцова Татьяна Кузминовна
Мать ребёнка: Рубцова Аграфина Ивановна
Рождение ребёнка
10.12.1808
Дочь: Рубцова Агафия Кузминовна
Мать ребёнка: Рубцова Аграфина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1838