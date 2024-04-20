Рубцова (Кунгурова) Аграфина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Кунгуров Иван
Рождение ребёнка
1798
Сын: Рубцов Яков Кузьмич
Отец ребёнка: Рубцов Кузьма Дорофеевич
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Рубцова Ирина Кузьминовна
Отец ребёнка: Рубцов Кузьма Дорофеевич
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Рубцова Татьяна Кузминовна
Отец ребёнка: Рубцов Кузьма Дорофеевич
Рождение ребёнка
10.12.1808
Дочь: Рубцова Агафия Кузминовна
Отец ребёнка: Рубцов Кузьма Дорофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно