Рубцова (Кунгурова) Аграфина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубцова (Кунгурова) Аграфина Ивановна

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Кунгуров Иван

Мать: Кунгурова Татьяна Григорьевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Рубцов Яков Кузьмич

Отец ребёнка: Рубцов Кузьма Дорофеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Рубцова Ирина Кузьминовна

Отец ребёнка: Рубцов Кузьма Дорофеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Рубцова Татьяна Кузминовна

Отец ребёнка: Рубцов Кузьма Дорофеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.12.1808

Дочь: Рубцова Агафия Кузминовна

Отец ребёнка: Рубцов Кузьма Дорофеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубцов Кузьма Дорофеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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