Кунгурова (--) Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунгурова (--) Татьяна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Кунгуров Иван Иванович

Отец ребёнка: Кунгуров Иван

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Кунгуров Ефрем Иванович

Отец ребёнка: Кунгуров Иван

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Кунгуров Петр Иванович

Отец ребёнка: Кунгуров Иван

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Кунгурова Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Кунгуров Иван

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Кунгурова Настасья Ивановна

Отец ребёнка: Кунгуров Иван

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Рубцова Аграфина Ивановна

Отец ребёнка: Кунгуров Иван

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кунгуров Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1788
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
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