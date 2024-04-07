Кунгурова (--) Татьяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1745
Отец ребёнка: Кунгуров Иван
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Кунгуров Иван
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Кунгуров Иван
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Кунгурова Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Кунгуров Иван
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Кунгурова Настасья Ивановна
Отец ребёнка: Кунгуров Иван
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Рубцова Аграфина Ивановна
Отец ребёнка: Кунгуров Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кунгуров Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1788