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Кунгуров Иван Иванович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Кунгуров Иван

Мать: Кунгурова Татьяна Григорьевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Кунгуров Иван Иванович

Мать ребёнка: Кунгурова Агрофена Кузьминовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Кунгуров Алексей Иванович

Мать ребёнка: Кунгурова Агрофена Кузьминовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Кунгуров Ермил Иванович

Мать ребёнка: Кунгурова Агрофена Кузьминовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Чернакова Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Кунгурова Агрофена Кузьминовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Кунгуров Емельян Иванович

Мать ребёнка: Кунгурова Агрофена Кузьминовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Кунгуров Сидор Иванович

Мать ребёнка: Кунгурова Агрофена Кузьминовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кунгурова Агрофена Кузьминовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1790
Нижнекаменка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
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