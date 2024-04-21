Кунгуров Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Кунгуров Иван
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: Кунгурова Агрофена Кузьминовна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Кунгуров Алексей Иванович
Мать ребёнка: Кунгурова Агрофена Кузьминовна
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Кунгурова Агрофена Кузьминовна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Чернакова Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Кунгурова Агрофена Кузьминовна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Кунгуров Емельян Иванович
Мать ребёнка: Кунгурова Агрофена Кузьминовна
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Кунгурова Агрофена Кузьминовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1790
Нижнекаменка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область