Рубцов Дорофей Павлович
Место рождения
Дата рожденияДо 1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1744
Отец: Рубцов Павел
Рождение ребёнка
1765
Сын: Рубцов Василий Дорофеевич
Мать ребёнка: Рубцова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Рубцова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Рубцова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Рубцова Лукерья Дорофеевна
Мать ребёнка: Рубцова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Рубцова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Рубцова Екатерина Дорофеевна
1831 в крестных
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рубцова Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно