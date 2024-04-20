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Рубцов Дорофей Павлович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1744

Отец: Рубцов Павел

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Рубцов Василий Дорофеевич

Мать ребёнка: Рубцова Анна Васильевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Рубцов Иван Дорофеевич

Мать ребёнка: Рубцова Анна Васильевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Рубцов Кузьма Дорофеевич

Мать ребёнка: Рубцова Анна Васильевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Рубцова Лукерья Дорофеевна

Мать ребёнка: Рубцова Анна Васильевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Рубцов Парфен Дорофеевич

Мать ребёнка: Рубцова Анна Васильевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Рубцова Екатерина Дорофеевна

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
1831 в крестных
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубцова Анна Васильевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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