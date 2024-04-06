Рубцов Спиридон Васильевич
Место рождения
Дата рожденияС 1796 по 1803
Дата смертиДо 1837
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1796 по 1803
Рождение ребёнка
1821
Сын: Рубцов Дмитрий Спиридонович
Мать ребёнка: Рубцова Матрена Алексеевна
Рождение ребёнка
03.05.1822
Дочь: Рубцова Мавра Спиридоновна
Мать ребёнка: Рубцова Матрена Алексеевна
Рождение ребёнка
11.11.1831
Дочь: Рубцова Степанида Спиридоновна
Мать ребёнка: Рубцова Матрена Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1837