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Рубцов Спиридон Васильевич

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

С 1796 по 1803

Дата смерти

До 1837

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1796 по 1803

Отец: Рубцов Василий Дорофеевич

Мать: Рубцова Афанасия Тарасовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Рубцов Дмитрий Спиридонович

Мать ребёнка: Рубцова Матрена Алексеевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.05.1822

Дочь: Рубцова Мавра Спиридоновна

Мать ребёнка: Рубцова Матрена Алексеевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.11.1831

Дочь: Рубцова Степанида Спиридоновна

Мать ребёнка: Рубцова Матрена Алексеевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубцова Матрена Алексеевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
До 1837
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
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