Рубцова (--) Матрена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1821
Сын: Рубцов Дмитрий Спиридонович
Отец ребёнка: Рубцов Спиридон Васильевич
Рождение ребёнка
03.05.1822
Дочь: Рубцова Мавра Спиридоновна
Отец ребёнка: Рубцов Спиридон Васильевич
Рождение ребёнка
11.11.1831
Дочь: Рубцова Степанида Спиридоновна
Отец ребёнка: Рубцов Спиридон Васильевич
Рождение ребёнка
1839
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно