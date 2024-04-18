Рубцова (--) Матрена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубцова (--) Матрена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Рубцов Дмитрий Спиридонович

Отец ребёнка: Рубцов Спиридон Васильевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.05.1822

Дочь: Рубцова Мавра Спиридоновна

Отец ребёнка: Рубцов Спиридон Васильевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.11.1831

Дочь: Рубцова Степанида Спиридоновна

Отец ребёнка: Рубцов Спиридон Васильевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Рубцов Яков Васильеич

Отец ребёнка: не указан

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубцов Ларион Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубцов Спиридон Васильевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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