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Рубцов Ларион Васильевич

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Рубцов Василий Дорофеевич

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Рубцов Иван Ларионович

Мать ребёнка: Рубцова -- Домна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.12.1830

Дочь: Рубцова Варвара Ларионовна

Мать ребёнка: Рубцова -- Домна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Рубцов Василий Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубцова Матрена Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубцова -- Домна

Смерть
Неизвестно
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