Рубцов Ларион Васильевич
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Рубцов Василий Дорофеевич
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Рубцова -- Домна
Рождение ребёнка
01.12.1830
Дочь: Рубцова Варвара Ларионовна
Мать ребёнка: Рубцова -- Домна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Рубцов Василий Ларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рубцова -- Домна
Смерть
Неизвестно