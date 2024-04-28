Рубцова (Мозжерина) Афанасия Тарасовна
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Мозжерин Тарас Иванович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Рубцова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Рубцов Василий Дорофеевич
Рождение ребёнка
С 1796 по 1803
Сын: Рубцов Спиридон Васильевич
Отец ребёнка: Рубцов Василий Дорофеевич
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Рубцов Василий Дорофеевич
Рождение ребёнка
1809
Сын: Рубцов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Рубцов Василий Дорофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно