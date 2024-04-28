Рубцова (Мозжерина) Афанасия Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубцова (Мозжерина) Афанасия Тарасовна

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Мозжерин Тарас Иванович

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Рубцова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Рубцов Василий Дорофеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
С 1796 по 1803

Сын: Рубцов Спиридон Васильевич

Отец ребёнка: Рубцов Василий Дорофеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Рубцов Титов Васильевич

Отец ребёнка: Рубцов Василий Дорофеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Рубцов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Рубцов Василий Дорофеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубцов Василий Дорофеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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