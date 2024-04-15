Колотов Иван Климентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотов Иван Климентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1865 по 1870

Дата смерти

С 1947 по 1949

Пол

Мужской

Отец

1838 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

1909 г.р.
1911 г.р.
1913 г.р.
1916 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1865 по 1870

Отец: Колотов Климентий Ферапонтович

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1897 ст.

Жена: Колотова Марфа Сергеевна

Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Рождение ребёнка
02.02.1909 ст.

Дочь: Колотова Марина Ивановна

Мать ребёнка: Колотова Марфа Сергеевна

Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1911 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Колотова Марфа Сергеевна

Рождение ребёнка
17.12.1913 ст.

Дочь: Чуркина Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Колотова Марфа Сергеевна

Рождение ребёнка
24.03.1916 ст.

Дочь: Колотова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Колотова Марфа Сергеевна

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотова Марфа Сергеевна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
27.11.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотова Марфа Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колотов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Колотова Марфа Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Колотова Марфа Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колотов Иван Иванович

Мать ребёнка: Колотова Марфа Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
хлебопашец
Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
С 1947 по 1949
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