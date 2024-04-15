Колотов Иван Климентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1865 по 1870
Дата смертиС 1947 по 1949
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1865 по 1870
Отец: Колотов Климентий Ферапонтович
Бракосочетание
09.02.1897 ст.
Жена: Колотова Марфа Сергеевна
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Рождение ребёнка
02.02.1909 ст.
Дочь: Колотова Марина Ивановна
Мать ребёнка: Колотова Марфа Сергеевна
Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1911 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Колотова Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
17.12.1913 ст.
Дочь: Чуркина Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Колотова Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
24.03.1916 ст.
Дочь: Колотова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Колотова Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колотова Марфа Сергеевна
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
27.11.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колотова Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колотов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Колотова Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Колотова Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Колотова Марфа Сергеевна
Работа или профессия
Неизвестно
хлебопашец
Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
С 1947 по 1949