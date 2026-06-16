Колотов Михаил Иванович
мужской, родился 27.11.1921, Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
умер 14.01.1922
ОтецКолотов Иван Климентьевич23.09.1869 ст. г.р.
МатьКолотова (Бучельникова) Марфа Сергеевна25.08.1877 ст. г.р.
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Рождение
27.11.1921
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
14.01.1922
Архивный документ | Книга актовых записей о рождении по Юдинской волости за 1921 – 1923 гг. [ГАНО. Р-2189, оп.2, д.905б, кадр 152]