Колотов Михаил Иванович 27.11.1921 — найти родственников по фамилии на Familio

Колотов Михаил Иванович

Автор
АК
Колотова А.

мужской, родился 27.11.1921, Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд

умер 14.01.1922

Отец
Колотов Иван Климентьевич23.09.1869 ст. г.р.
Мать
Колотова (Бучельникова) Марфа Сергеевна25.08.1877 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1921

Отец: Колотов Иван Климентьевич

Мать: Колотова (Бучельникова) Марфа Сергеевна

Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд

Архивный документ | Книга актовых записей о рождении по Юдинской волости за 1921 – 1923 гг. [ГАНО. Р-2189, оп.2, д.905б, кадр 152]

Смерть
14.01.1922

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