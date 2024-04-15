Колотова (Колотова) Марина Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.02.1909 ст.
Дата смерти06.11.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1909 ст.
Крещение
22.02.1909 ст.
Рождение ребёнка
23.06.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колотов Тимофей Николаевич
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колотов Тимофей Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.11.1984