Колотова (Колотова) Марина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотова (Колотова) Марина Ивановна

Место рождения

Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд

Дата рождения

02.02.1909 ст.

Дата смерти

06.11.1984

Пол

Женский

Отец

С 1865 по 1870 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1909 ст.

Отец: Колотов Иван Климентьевич

Мать: Колотова Марфа Сергеевна

Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
Крещение
22.02.1909 ст.
Рождение ребёнка
23.06.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотов Тимофей Николаевич

Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотов Тимофей Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
06.11.1984
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
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