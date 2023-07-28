Колотова (Бучельникова) Марфа Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотова (Бучельникова) Марфа Сергеевна

Место рождения

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

18.01.1953

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Бучельников Сергей Никитич

Мать: не указана

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
09.02.1897 ст.

Муж: Колотов Иван Климентьевич

Рождение ребёнка
02.02.1909 ст.

Дочь: Колотова Марина Ивановна

Отец ребёнка: Колотов Иван Климентьевич

Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1911 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Колотов Иван Климентьевич

Рождение ребёнка
17.12.1913 ст.

Дочь: Чуркина Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Колотов Иван Климентьевич

Рождение ребёнка
24.03.1916 ст.

Дочь: Колотова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Колотов Иван Климентьевич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Колотов Федор Иванович

Отец ребёнка: Колотов Иван Климентьевич

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
27.11.1921

Сын: Колотов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Колотов Иван Климентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колотов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Колотов Иван Климентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Колотов Иван Климентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колотов Иван Иванович

Отец ребёнка: Колотов Иван Климентьевич

Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, Купино, Колотово
Смерть
18.01.1953