Колотова (Бучельникова) Марфа Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти18.01.1953
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Бучельников Сергей Никитич
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1897 ст.
Рождение ребёнка
02.02.1909 ст.
Дочь: Колотова Марина Ивановна
Отец ребёнка: Колотов Иван Климентьевич
Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1911 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Колотов Иван Климентьевич
Рождение ребёнка
17.12.1913 ст.
Дочь: Чуркина Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Колотов Иван Климентьевич
Рождение ребёнка
24.03.1916 ст.
Дочь: Колотова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Колотов Иван Климентьевич
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Колотов Иван Климентьевич
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
27.11.1921
Отец ребёнка: Колотов Иван Климентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колотов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Колотов Иван Климентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Колотов Иван Климентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Колотов Иван Климентьевич
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, Купино, Колотово
Смерть
18.01.1953