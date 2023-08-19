Бучельников Сергей Никитич
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Бучельников Никита Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1875
Сын: Бучельников Василий Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Колотова Марфа Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1886 ст.
Сын: Бучельников Федор Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Чекишева Мария Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно