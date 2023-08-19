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Бучельников Сергей Никитич

Место рождения

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Бучельников Никита Семенович

Мать: не указана

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.01.1875

Сын: Бучельников Василий Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Колотова Марфа Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1886 ст.

Сын: Бучельников Федор Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Чекишева Мария Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бучельникова Александра Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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