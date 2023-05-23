Чикишова (Бучельникова) Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1908 ст.
Сын: Бучельников Дмитрий
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
21.03.1915 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно