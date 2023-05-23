Чикишова (Бучельникова) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чикишова (Бучельникова) Мария Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1908 ст.

Сын: Бучельников Дмитрий

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
21.03.1915 ст.

Муж: Чикишов Ананий Иванович

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно