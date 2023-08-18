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Бучельников Федор Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.

Отец: Бучельников Сергей Никитич

Мать: не указана

Бракосочетание
19.10.1909 ст.

Жена: Бучельникова Елизавета Евграфовна

Рождение ребёнка
13.10.1910 ст.

Дочь: Анастасия Фёдоровна

Мать ребёнка: Бучельникова Елизавета Евграфовна

Рождение ребёнка
20.07.1912 ст.

Сын: Бучельников Степан Федорович

Мать ребёнка: Бучельникова Елизавета Евграфовна

Рождение ребёнка
18.07.1914 ст.

Дочь: Бучельникова Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Бучельникова Елизавета Евграфовна

Рождение ребёнка
18.03.1918 ст.

Дочь: Бучельникова Евдокия Фёдоровна

Мать ребёнка: Бучельникова Елизавета Евграфовна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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