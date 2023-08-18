Бучельников Федор Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.
Отец: Бучельников Сергей Никитич
Мать: не указана
Бракосочетание
19.10.1909 ст.
Рождение ребёнка
13.10.1910 ст.
Дочь: Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: Бучельникова Елизавета Евграфовна
Рождение ребёнка
20.07.1912 ст.
Сын: Бучельников Степан Федорович
Мать ребёнка: Бучельникова Елизавета Евграфовна
Рождение ребёнка
18.07.1914 ст.
Дочь: Бучельникова Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Бучельникова Елизавета Евграфовна
Рождение ребёнка
18.03.1918 ст.
Дочь: Бучельникова Евдокия Фёдоровна
Мать ребёнка: Бучельникова Елизавета Евграфовна
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно