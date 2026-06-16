Колотов Федор Иванович
мужской, родился 1920, Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
умер Неизвестно
ОтецКолотов Иван Климентьевич23.09.1869 ст. г.р.
МатьКолотова (Бучельникова) Марфа Сергеевна25.08.1877 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Награда
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Военная служба
?.11.1941
Смерть
Неизвестно