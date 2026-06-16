Колотов Федор Иванович 1920 — найти родственников по фамилии на Familio

Колотов Федор Иванович

Автор
АК
Колотова А.

мужской, родился 1920, Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

умер Неизвестно

Отец
Колотов Иван Климентьевич23.09.1869 ст. г.р.
Мать
Колотова (Бучельникова) Марфа Сергеевна25.08.1877 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Колотов Иван Климентьевич

Мать: Колотова (Бучельникова) Марфа Сергеевна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Работа или профессия
Неизвестно

младший сержант, радист

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Награда
Неизвестно

Медаль «за боевые заслуги». В боях за город Эльбинг радист мл.сержант Колотов непрерывно находился в боевых порядках пехоты. На всем протяжении боя обеспечивал бесперебойной связью по рации артиллерию с пехотой. 30.01.41 при выходе из окружения огнем из автомата уничтожил 3-х немцев и в полной исправности выне свою радиостанцию

Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд

Военная служба
?.11.1941

РабочеКрестьянская красная армия

Смерть
Неизвестно

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