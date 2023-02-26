Алексеева Параскева Яковлева
Место рожденияд.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения27.10.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1850
Отец: Яков Гаврилов
Мать: Евдокия (Павлова)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.02.1873
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.12.1873
Сын: Евфимий Алексеев
Отец ребёнка: Алексеев Алексей Васильев
Рождение ребёнка
23.08.1875
Сын: Цупин (супин) Александр Алексеев
Отец ребёнка: Алексеев Алексей Васильев
Рождение ребёнка
До 1875
Сын: Андрей Алексеев
Отец ребёнка: Алексеев Алексей Васильев
Рождение ребёнка
11.03.1878
Сын: Алексеев Алексей Алексеев
Отец ребёнка: Алексеев Алексей Васильев
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1879
Дочь: Кузьмина Мария Алексеева
Отец ребёнка: Алексеев Алексей Васильев
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Гликерия Алексеева
Отец ребёнка: Алексеев Алексей Васильев
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Алексеев Алексей Васильев
Рождение ребёнка
28.08.1887
Дочь: Марфа Алексеева
Отец ребёнка: Алексеев Алексей Васильев
Рождение ребёнка
30.06.1890
Дочь: Ольга Алексеева
Отец ребёнка: Алексеев Алексей Васильев
Смерть
Неизвестно