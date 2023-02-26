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Алексеева Параскева Яковлева

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Место рождения

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.10.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1850

Отец: Яков Гаврилов

Мать: Евдокия (Павлова)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.02.1873

Муж: Алексеев Алексей Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.12.1873

Сын: Евфимий Алексеев

Отец ребёнка: Алексеев Алексей Васильев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.08.1875

Сын: Цупин (супин) Александр Алексеев

Отец ребёнка: Алексеев Алексей Васильев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1875

Сын: Андрей Алексеев

Отец ребёнка: Алексеев Алексей Васильев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.03.1878

Сын: Алексеев Алексей Алексеев

Отец ребёнка: Алексеев Алексей Васильев

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1879

Дочь: Кузьмина Мария Алексеева

Отец ребёнка: Алексеев Алексей Васильев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Гликерия Алексеева

Отец ребёнка: Алексеев Алексей Васильев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1882

Сын: Алексеев Денис Алексеев

Отец ребёнка: Алексеев Алексей Васильев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.08.1887

Дочь: Марфа Алексеева

Отец ребёнка: Алексеев Алексей Васильев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.06.1890

Дочь: Ольга Алексеева

Отец ребёнка: Алексеев Алексей Васильев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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