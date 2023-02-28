Евдокия (Павлова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия (Павлова)

Евдокия (Павлова)

avatar

Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

22.07.1888

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.05.1848

Муж: Яков Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1850

Дочь: Алексеева Параскева Яковлева

Отец ребёнка: Яков Гаврилов

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.07.1888
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close