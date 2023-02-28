Евдокия (Павлова)
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти22.07.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.05.1848
Муж: Яков Гаврилов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1850
Дочь: Алексеева Параскева Яковлева
Отец ребёнка: Яков Гаврилов
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.07.1888
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд